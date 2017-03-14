КХЛ оштрафовала «Динамо» за оскорбления болельщиками игроков СКА

Крупный денежный штраф выписала Континентальная хоккейная лига московскому «Динамо» за поведение болельщиков на матче против СКА, который прошел 12 марта в Москве. В общей сложности столичной команде придется выплатить 800 тысяч рублей.

600 тысяч рублей – за скандирование слова «сосиска» в адрес хоккеистов СКА, передает «Чемпионат.com». 100 тыс. рублей – за провокационные баннеры. Ещё 100 тыс. рублей – за монеты, брошенные на лёд.

«Лига обратила внимание ХК «Динамо» на необходимость проведения разъяснительных мероприятий с болельщиками на предмет соблюдения ими правил поведения в спортсооружении в соответствии с приложением 6 технического регламента КХЛ», — заявил представитель КХЛ.

Напомним, счет в полуфинале Западной конференции КХЛ СКА – «Динамо» 2-1 в пользу петербургской команды. Сегодня, 14 марта, в Москве состоится четвертый матч серии.