Эксперт: Убытки российского автопрома в 2017 году составят 150 млрд рублей

Убытки российского автопрома в 2017 году составят 150 млрд рублей. С таким прогнозом 14 марта выступил в ходе конференции AutoInvest в Петербурге руководитель проектов The Boston Consulting Group в России и СНГ Артур Смилкстиньш, передает корреспондент "Фонтанки".

По его словам, за время кризиса средний уровень загрузки мощностей снизился с 70% до 40-50%, в то время как для безубыточного производства нужно 65-75%.

По его словам, объем продаж новых машин в 2017 году вырастет только на 5-7%, тогда как за два последних года он упал в два раза.

"Финансовое давление на предприятия сохранится", – считает он. По мнению аналитика, у российского автопрома есть 2-3 года, чтобы вернуться к росту, драйверами которого должны быть экспорт и инновации. Иначе предприятиям придется вернуться к модели "локального сборщика", что повлечет сокращение мощностей и числа игроков.