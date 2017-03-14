KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера завода в Петербурге в середине лета

KIA Rio нового поколения сойдет с конвейера петербургского завода Hyundai в середине лета 2017 года. Это сообщил 14 марта в ходе конференции AutoInvest в Северной столице Виктор Васильев, директор по внешним связям " Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", передает корреспондент "Фонтанки".

"Комплектации будут соответствовать тем, что есть сейчас", – уточнил он.

Это будет начало массовой сборки модели. Всего, с учетом прежней версии, предприятие намерено выпустить 100 тысяч машин KIA Rio. Кроме того, завод Hyundai в Петербурге выпускает модели Hyundai Solaris и Hyundai Сreta.