РФС признал верными все ключевые решения арбитра Турбина в матче «Амкар» - «Зенит»

Серьезных ошибок в работе главного судьи матча «Амкар» — «Зенит» по итогам заседания контрольно-квалификационной комиссии РФС, прошедшего сегодня, 14 марта, обнаружено не было.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на полномочного представителя департамента судейства и инспектирования (ДСИ) РФС по взаимодействию со СМИ Леонида Калошина.

В случае с незасчитанным голом полузащитника «Зенита» Олега Шатова на 7-й минуте встречи комиссия решила, что по представленным видеоматериалам определить, пересек мяч линию ворот или нет, невозможно. В то же время в том же эпизоде ассистент главного арбитра Ринат Деушев ошибочно не зафиксировал «вне игры» у игрока «Зенита» Нету.

На 22-й минуте главный арбитр Евгений Турбин верно отменил гол Артема Дзюбы, потому что изначально свободный удар был выполнен не с того места, было нарушено правило «вне игры».

На 33-й минуте гол в ворота «Зенита» был засчитан верно, так как игрок «Амкара» не находился в положении «вне игры».

На 67-й минуте Турбин принял верное решение продолжить игру, поскольку нарушения правил против Дзюбы в штрафной «Амкара» не было.

Целый ряд решений, вынесенных во время матча «Амкар» – «Зенит», завершившийся победой пермской команды со счетом 1:0, подвергся сомнению. Это в частности отметил главный тренер «Зенита» Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции.