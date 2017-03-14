На улице Хрустальной РАР собирает «Золото славян»

Сотрудники Росалкогольрегулирования выносят цех по подготовке стеклянной продукции к разливу водки в Невском районе Петербурга. Разумеется, не обошлось без рулонов поддельных марок.

По информации «Фонтанки», сегодня, 14 марта, около шести часов утра сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) Петербурга посетили склад на территории промзоны на улице Хрустальной.

По данным нашего издания, к 14 часам дня должностные лица обнаружили 60 паллет стеклотары, 4 паллета так называемой «укупорки» (винтовых пробок) и около 10 тысяч поддельных федеральных специальных марок, которые чаще именуются акцизными. (Заметим различие: ФСМ клеится на алкоголь, произведенный в России, а акциз, в свою очередь, на растаможенный, то есть ввезенный.)

Что касается марок водки, то основная среди них – «Золото славян», но есть место и «Финской», «Парламенту» и «Пяти озерам».

Как всегда при таких мероприятиях, на складе застали несколько мигрантов. В данном случае, из Азербайджана. Они упаковывали бутылки в коробки и отправляли их на линию розлива, которая находится совсем в другом месте.

Напомним, что с конца прошлого года такие рейды стали традицией. Так, 23 декабря 2016 года сотрудники ФСБ и РАР накрыли серьезный склад в Выборгском районе Петербурга, а затем устроили облаву на рынке Салова , а после их запирали на промзоне на Софийской улице. 16 февраля они же навещали аналогичный незаконный склад на промзоне Полюстровского проспекта. Заезжало РАР с ФСБ и в Ленобласть: в Морозовку Всеволожского района и в Янино.