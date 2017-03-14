Корейский автопроизводитель Hyundai вложит 11 млрд рублей в развитие завода в Петербурге в 2016-2017 годах. Об этом 14 марта сообщил в ходе конференции AutoInvest в Северной столице генеральный директор " Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" Чой Донг Ель, сообщает корреспондент "Фонтанки". По его словам, эти средства будут направлены на переоснащение предприятия, в том числе покупку 53 роботов.

По словам топ-менеджера, в 2017 году компания намерена выпустить на заводе в Петербурге 220 тысяч машин, что на 13 тысяч больше, чем в 2016-м.

Виктор Васильев, директор по внешним связям " Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус", добавил, что экспорт составит 5% от всех выпущенных машин, тогда как в 2017 году показатель составлял 10%. "Мы видим, что показатели снижаются, хотя наши усилия растут", – отметил он.

2016 год петербургское предприятие закончило с прибылью, хотя ее размер Виктор Васильев не озвучил. В 2015 году компании не удалось выйти в плюс, ранее сообщала она.