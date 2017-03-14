Голодец: Бедность в России — это бедность работающего населения

Бедность, которая фиксируется сегодня в России, — это бедность работающего населения, заявила 14 марта вице-премьер Ольга Голодец в ходе Недели российского бизнеса.

Она отметила, что средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36,7 тыс. рублей, сообщает RNS

«Но я обращаю ваше внимание, что на уровне минимального уровня оплаты труды у нас в экономике работает 4 млн 900 тыс. человек. Коллеги, о какой производительности труда можно говорить, если человек за месяц своей работы получает такие деньги?» — сказала Голодец.

Она подчеркнула, что в России фиксируется уникальное явление в социальной сфере — работающие бедные.

«Та бедность, которая сегодня в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление вообще в социальной сфере — работающие бедные, у нас нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей», — заявила Голодец.

В середине февраля "Фонтанка" писала о том, что правительство Петербурга утвердило три возможных варианта экономического развития города до 2035 года. Согласно самому оптимистичному из них, средняя заработная плата в 2035 году в Петербурга составит 133 тысячи рублей.