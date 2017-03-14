Сбитых в Купчино не подбирают

Автомобиль топ-менеджера петербургской «Транснефти» сбил человека на пешеходном переходе и скрылся. Сам Сергей Созинов заявляет о провокации.

В Петербурге видеорегистратор запечатлел странные маневры Volvo XC70, принадлежащего замглавы по безопасности компании «Транснефть-Балтика» Сергею Созинову. Иномарка так стремительно выскочила со дворов Альпийского переулка, что ее не смог остановить даже пешеход на «зебре». Перед тем, как умчать, водитель высадил пассажира, которому в спешке пришлось натягивать штаны на ходу.

Инцидент со сбитым пешеходом случился еще в ночь на 8 февраля, если верить самому потерпевшему – петербуржцу Максиму Ступаку. Он предал информацию огласке через социальные сети в поисках очевидцев. По словам Максима, он был сбит автомобилем в Альпийском переулке. Водитель скрылся с места ДТП.

В марте нашлись свидетель и запись видеорегистратора. На ней отчетливо видны государственные регистрационные знаки Volvo XC70 – О822ОН178. Не меньший интерес у пользователей Сети вызвала мизансцена, которая последовала сразу после наезда на Ступака. Иномарка резко остановилась, и с правого переднего сиденья выскочил мужчина. Стремительность бегства ярче всего характеризует маневр пассажира – он натягивал штаны.

видео с сайтаyoutube, @ Никита Питерский с сайта youtube

По данным «Фонтанки», владельцем Volvo с номерами, запечатленными на видео, является тоже мужчина. Зовут его Сергей Созинов, на днях отметил 50-летие, и он при высокой должности. Является заместителем гендиректора по безопасности компании «Транснефть-Балтика» (ТБ) – петербургского подразделения трубопроводного гиганта «Транснефть», принадлежащего Росимуществу. Сергею Созинову на работе наверняка помогает прежний опыт. Он ранее служил в МВД. Обеспечивать безопасность инфраструктуры компании непросто. В ведении ТБ находится более 3,2 тыс км магистральных нефтепроводов в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Ярославской и Псковской областях. Сумма контрактов компании в 2016 году – 105 млрд, выручка в 2015-м – 28 млрд.

Максим Ступак, можно сказать, легко отделался. Как он сообщил «Фонтанке», в НИИ им. Джанелидзе были диагностированы ушиб правого бедра, на которое пришелся удар бампером и правой фарой, и сотрясение мозга.

Отделу ГИБДД Фрунзенского района имя владельца Volvo тоже известно. Видеозапись сотрудниками изучена. Проводится проверка.

По информации «Фонтанки», автомобилем с номерами О822ОН178 Сергей Созинов владеет с 2011 года, и других транспортных средств за ним не числится. Зарегистрирован он в двух шагах от места ДТП, в том же Альпийском переулке.

Как следует из банка данных исполнительных производств службы судебных приставов, Созинов неоднократно нарушал правила дорожного движения, на него составлялись акты по делу об административном правонарушении, возбуждались исполнительные производства. Они были окончены в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества.

Через месяц после ДТП и спустя несколько суток после публикации видеозаписи в Сети на сайте Avito от пользователя по имени «Эдурд» появилось объявление о продаже Volvo XC70 с регистрационными знаками О822Он178 и характеристиками, идентичными автомобилю Созинова:

«Продаю срочно автомобиль в отличном состоянии. По ПТС я один хозяин. Торг у капота».

Указанный в качестве контактного телефон на данный момент неактивен.

В офисе компании «Транснефть-Балтика» «Фонтанке» дали понять, что с видеозаписью ознакомлены и считают ее фальсификацией. На просьбу пообщаться с Сергеем Созиновым реакции не последовало.

За несколько минут до выхода публикации Созинов позвонил заместителю гендиректора АЖУРа Евгению Вышенкову и дал свои пояснения:

– Как только 6 февраля ко мне приехал инспектор ГИБДД Фрунзенского района, которому поручили проводить проверку по данному факту, я сразу ему показал свою автомашину и объяснил, что в это время она стояла у дома в том же Альпийском переулке.

– То есть ваша машина никого не сбивала, и, соответственно, вы не были за рулем?

– Не был и не сбивала.

– Но ваша машина не просто точно такая же, как в ролике, но и номера ее совпадают.

– Я посмотрел ролик этот много раз и по кадрам. Номера там такие же, но рамки от номеров – другие. Я сейчас ищу, кто может сделать такую специальную экспертизу.

– Правильно ли мы вас поняли, что это, по-вашему, постановочное видео?

– Именно так.

– Тогда кому это нужно?

– Не секрет, что ликвидируем незаконные врезки и пресекаем хищение топлива. За последнее время мы многим помешали. Могу долго рассказывать, но мы уйдем в сторону. К тому же я увольняю некоторых сотрудников, которые связаны с этим бизнесом. Вот оттуда и прилетело.

– Вы об этом официально сообщали кому-нибудь?

– Мною написано заявление в ГУ МВД, но не только из-за этого ролика. Мне на электронную почту приходили угрозы. Мне и моей семье, между прочим.

– Когда вы написали это заявление?

– Да почти сразу после этого «наезда». Потому что это уже перебор.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»