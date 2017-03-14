МИД России назвал блокировку российских банков на Украине "выстрелом в ногу"

Департамент информации и печати МИД России 14 марта обнародовал комментарий внешнеполитического ведомства относительно ситуации вокруг банков с российским капиталом на Украине.

"После того, как группки маргиналов «сели на рельсы» и перекрыли снабжение украинских электростанций углем, вызвав тем самым серьезный кризис в энергетике и экономике страны в целом, другие «активисты» добрались до банковской сферы. Найден очередной «страшный враг», от которого, мол, происходят все беды на Украине – это банки с российским капиталом, давно и успешно работающие в стране на благо ее же экономики, финансовой системы и в интересах многочисленных украинских вкладчиков. И опять хулиганствующие «активисты» при фактическом попустительстве правоохранительных органов блокируют работу отделений банков, создают препятствия для их нормального функционирования. Более того, некоторые члены нынешнего кабинета министров прямо подстрекают радикалов к противоправным действиям", – считают в МИД РФ.

"Риторический вопрос – а кому, собственно, мешают успешно работающие банки, являющиеся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющие весомую долю в национальной банковской системе? Не будет ли создание проблем для этих банков «выстрелом себе в ногу» нынешней украинской власти? И способна ли или готова ли она справиться с этим очередным вопиющим правовым беспределом?" – добавлено в сообщении.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что представители так называемого "Гражданского комитета "Азов" принесли к зданию Сбербанка в центре Киева бетонные блоки и цемент, а затем замуровали вход в банк. На окнах учреждения были опущены роллеты, а все входы были закрыты перед началом акции. Позже пресс-служба Сбербанка заявила о 26 фактах вандализма за неделю в отношении подразделений банка на Украине.