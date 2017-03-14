Смольный: Продажа Opel затормозила переговоры по перезапуску завода GM
Продажа американским концерном General Motors бренда Opel компании PSA "смешала карты" в переговорах Смольного по возобновлению работы на площадке GM в Петербурге. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.
"Завод относился к "GM Европа", пока нет ясности, вошел он в сделку по Opel или нет", – сказал чиновник.
Ранее Смольный сообщал о том, что на площадке завода GM может возобновиться производство автомобилей, однако с кем именно ведутся переговоры, чиновники не уточняли. В числе интересантов назывался белорусский партнер GM – завод "Юниссон".
По словам Максима Мейксина, сейчас есть два автопроизводителя – главных претендента на площадку, которые кроме завода GM рассматривают еще и площадку "Е-авто".
"На этой неделе состоится технический раунд переговоров", – отметил глава комитета.
Вопрос о том, удастся ли автопроизводителю, который хочет войти в петербургский автокластер, вместе с площадкой GM унаследовать дающее льготы соглашение с Минпромторгом о промсборке, или придется заключать новое, остается открытым. Возможно, никакого договора не будет, а будет достаточно "возврата утилизационного сбора", добавил чиновник.
Высока вероятность достичь договоренностей к лету, заключил Максим Мейксин.
Справка:
Открытый в 2008 году завод GM в Санкт-Петербурге выпускал автомобили Cadillac, Chevrolet и Opel. С 1 июля 2015 года предприятие законсервировано. В соответствии с обнародованной 18 марта 2015 года новой стратегией американского концерна в России все производство, кроме тольяттинского СП GM-AVTOVAZ, закрывается, а массовый сегмент Chevrolet и Opel уходит с российского рынка.