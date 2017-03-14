Смольный: Продажа Opel затормозила переговоры по перезапуску завода GM

Продажа американским концерном General Motors бренда Opel компании PSA "смешала карты" в переговорах Смольного по возобновлению работы на площадке GM в Петербурге. Об этом сообщил глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин.

"Завод относился к "GM Европа", пока нет ясности, вошел он в сделку по Opel или нет", – сказал чиновник.

Ранее Смольный сообщал о том, что на площадке завода GM может возобновиться производство автомобилей, однако с кем именно ведутся переговоры, чиновники не уточняли. В числе интересантов назывался белорусский партнер GM – завод "Юниссон".

По словам Максима Мейксина, сейчас есть два автопроизводителя – главных претендента на площадку, которые кроме завода GM рассматривают еще и площадку "Е-авто".

"На этой неделе состоится технический раунд переговоров", – отметил глава комитета.

Вопрос о том, удастся ли автопроизводителю, который хочет войти в петербургский автокластер, вместе с площадкой GM унаследовать дающее льготы соглашение с Минпромторгом о промсборке, или придется заключать новое, остается открытым. Возможно, никакого договора не будет, а будет достаточно "возврата утилизационного сбора", добавил чиновник.

Высока вероятность достичь договоренностей к лету, заключил Максим Мейксин.