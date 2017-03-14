Подготовка к параду может ограничить полёты над Петербургом

Воздушное пространство над Петербургом могут частично закрыть из-за участия авиации ЗВО в военном параде, посвящённом 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. На расписание рейсов ограничение существенно не повлияет.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», ограничение полетов над Петербургом вероятно, но окончательное решение «Госкорпорация по организации воздушного движения в России» совместно с Росавиацией и Министерством обороны примет ближе к первым репетициям — то есть в апреле.



В Северной столице авиатехника в параде участвует впервые, однако для Москвы это стандартная практика. Как правило, на время репетиций и самого парада на 30-40 минут закрывают определенные сектора по маршруту следования авиатехники. Кроме того, на полчаса закрывают воздушное пространство над аэропортами.

Не меньше чем за неделю аэропорты и все участники гражданской авиации получают нотам — оперативную информацию об изменениях в правилах обеспечения полётов. Это дает возможность авиакомпаниям скоординировать работу и свести к минимуму возможные задержки рейсов. В пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «Фонтанке» объяснили, что обычно существенных изменений в расписании рейсов удается избежать.

14 марта пресс-служба Западного военного округа сообщила, что в 2017 году в параде впервые примут участие экипажи оперативно-тактической и армейской авиации ЗВО — над Дворцовой площадью пролетит больше 40 единиц техники, включая вертолеты, истребители и транспортные самолеты. Репетиции намечены на 25, 27 апреля, 3 и 5 мая. Генеральная репетиция состоится 7 мая.