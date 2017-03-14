Песков: Путин не смотрел фильм CNN о себе

Пресс-секретарь президента России 14 марта прокомментировал фильм CNN про Путина. Дмитрий Песков считает, что он выдержан в истеричном и эмоциональном русле.

«Лично Владимир Владимирович не успел ознакомиться, потому что он вышел ночью. Какие-то выжимки из СМИ мы читали, собственно, все было так, как и прогнозировалось: это очередной материал, который находится в русле истеричного, эмоционального фона, который основывается на мнениях, которые не имеют под собой ничего существенного, мнениях, которые чаще всего являются абсолютным вымыслом», — заявил Песков.

При этом он также назвал фильм одиозным и заявил, что он не содержит ничего нового, сообщает RT.

В ночь на 14 марта телеканал CNN показал фильм о Путине под названием «Самый могущественный человек в мире», автором которого выступил журналист Фарид Закария.