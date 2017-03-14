Саакашвили платил американскому спичрайтеру $200 тысяч

Американский специалист Грегори Маниатис получил $200 тысяч за написание текстов выступлений и ведение служебной переписки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как 14 марта пишет RNS, это следует из документа, который Маниатис направил в министерство юстиции США.

Согласно документу, Маниатис 27 декабря 2012 года получил $200 тыс. в качестве платы за услуги от администрации президента Грузии. Документ подписан Маниатисом 15 февраля 2016 года.

По данным The Washington Post, Маниатис и его коллега Молли Маккью консультировали Саакашвили по вопросам национальной безопасности.

Грегори Маниатис — старший научный сотрудник Института миграционной политики в области европейской политики, в институте он курирует европейские программы.

Михаил Саакашвили дважды был президентом Грузии: с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года. Затем покинул страну в связи с уголовным преследованием по обвинению в хищении государственных средств. С 2015 года был советником президента Украины Петра Порошенко, а затем возглавил Одесскую областную администрацию, покинул её в ноябре 2016 года.