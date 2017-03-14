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14.03.2017 12:43
4 Комментариев

Вбросил из благих побуждений

Следователи Выборгского района Петербурга возбудили уголовное дело по факту вброса бюллетеней на 383 УИКе на минувших выборах в городской ЗакС, где чиновник Смольного проиграл эсеру. В избиркоме ранее оправдывались - преступить закон пришлось, чтобы помочь избирателям.
Вбросил из благих побуждений

В Петербурге после сентябрьских выборов-2016 возбуждено первое и, судя по всему, единственное уголовное дело по факту воспрепятствования волеизъявлению граждан. Добиться того, чего не удалось оппозиционерам, смог экс-глава предвыборного штаба Путина, ЛДПРовец Егор Тратников, проигравший выборы в ЗакС Петербурга. Для Северной столицы – это одно из немногих уголовных дел по факту возможных фальсификаций на выборах разных уровней за несколько лет.

О возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ, часть 1 ("Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий"), бывшему кандидату от ЛДПР, замглавы Жилинспекции Егору Тратникову сообщил следователь Выборгского района, рассказал бывший кандидат в депутаты «Фонтанке». Сейчас чиновник ждет официального постановления. По его словам, на данный момент следствие уже опросило наблюдателей, работавших с Тратниковым на участке 323 Выборгского района, и продолжает изучать материалы. 

Объяснить «Фонтанке», как ему удалось добиться реакции правоохранительных органов, Тратников не смог, и согласился, что, вероятно, «так сложились звезды».

Напомним, «Фонтанка» писала, что проигравший кандидат обратился в городской суд и Следственный комитет Санкт-Петербурга. В заявлении, отправленном им на набережную реки Мойки главе городского СК Александру Клаусу, говорится, что он просмотрел видеозаписи дня выборов с участков и нашел нарушения. Отдельное внимание Тратников уделил событиям, происходившим на 383 УИКе в школе №90 на улице Сикейроса. «Члены этой комиссии вступили в преступный сговор между собой и неоднократно от имени пришедших избирателей сами заполняли бюллетени всех уровней голосования, собственноручно бросали их в урну для голосования с целью фальсификации его итогов, после чего вносили сведения о «якобы пришедших» избирателях в книги учета», – отметил в заявлении чиновник. 

Всего, по мнению Тратникова, на этом участке произошло 21 нарушение. Например, на пленке можно увидеть человека, похожего на заместителя председателя комиссии Бердышева. Он трижды за час вбрасывает заранее заполненные членами комиссии бюллетени в урну для голосования. Судя по видео, человек, похожий на Бердышева, явно не уверен в себе, один раз ему даже приходится прятаться за кабинкой для голосования, чтобы не привлечь к себе внимания находящихся на участке избирателей. По утверждению Тратникова, зампред комиссии смог таким образом вбросить до полутора сотен бюллетеней. Его коллеги же тем временем якобы расписывались за избирателей — делали это тоже под камеру.

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После публикации «Фонтанки» территориальная избирательная комиссия № 22 Выборгского района также обратилась в правоохранительные органы с просьбой проверить инцидент

На заседании ТИК в конце января 2017 года председатель Олег Ткаченко донес мнение прокуратуры, которая в действиях членов УИК усмотрела нарушение законодательства. Также Ткаченко озвучил объяснения главных действующих лиц, оказавшихся на пленке. По его словам, зампред УИК №383 пояснил прокурорам, что не вбрасывал бюллетени, а всего лишь помогал людям, которые забыли избирательные документы на столе.

«Это были бюллетени, которые забыли избиратели на столах членов комиссии. Людей было много, кабин не хватало, люди путались и оставляли бюллетени на столах уже с отметкой о голосовании. Зампред УИК складывал их в определенное место. Когда людей на участках становилось меньше, он опускал бюллетени в ящик для голосования. Он был движим благим побуждением – помочь людям воспользоваться своим правом проголосовать», – заявил глава теризбиркома. 

Что же касается члена УИК, которую заметили уже после окончания голосования дорисовывающей что-то в списках избирателей, то глава ТИКа сослался на ее занятость и ошибки. «Она забыла в течение дня поставить свою подпись в списках избирателей, подтверждающую выдачу избирательных бюллетеней. Люди приходили, большая очередь была», – пояснил он. 

«Нарушение формальное, на мой взгляд, это человеческий фактор. А зампред УИК и вовсе руководствовался благими побуждениями. Но некоторые дают этому другую оценку, например, уголовного характера, хотя, судя по всему, это административное правонарушение», – такое мнение, согласно опубликованной «Наблюдателями Петербурга» видеозаписи заседания ТИК, сообщил присутствующим Ткаченко.

С ним, впрочем, не согласился член ТИК от «Яблока» Виктор Дорогостайский, который назвал это объяснение явно издевательским.

«Пачки забытых избирательных бюллетеней... такого количества забывчивых избирателей быть не может», – отреагировал он на том же заседании. Впрочем, поддержки в таком мнении среди других членов ТИК не нашел: в комиссии посчитали, что много бюллетеней в современные урны для голосования было вбросить довольно-таки сложно (в урну пролезает 6-8 листов), а, судя по результатам, на 383 УИКе голосование не сильно отличается от общей картины в округе.

Интересно, что глава ТИКа №22 Олег Ткаченко – сам бывший следователь Выборгского района. В том числе в следственных органах он работал и в 2015 году, когда в СК РФ возбудили другое резонансное выборное дело в отношении экс-главы ИКМО №15 Виктора Березина. По странному совпадению – Березин (отец на тот момент замглавы исполкома «Единой России» и члена Горизбиркома Алексея Березина) нарушил закон также в Выборгском районе. 

Напомним, что во время местных выборов 2014 года на фоне конфликта тогда еще вице-спикера Сергея Анденко с районными муниципалами избирательная комиссия МО №15 работала в особом режиме: подать документы для выдвижения не могли несколько десятков человек.  В связи с жалобами Горизбирком отстранил Березина от работы в ИКМО, назначив нового управленца Евгения Чулкова. Ему, однако, Березин не передал избирательную документацию, что и послужило поводом для обращения в Следственный комитет. Уголовное дело было возбуждено лишь спустя полгода после выборов, однако до суда доведено не было. Березина амнистировали в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В России после выборов возбуждаются считаные десятки уголовных дел: в 2011-м году – 54, в 2016-м – 32. Впрочем, статистика доведения их до суда неизвестна. Как утверждают юристы Орловской региональной академии государственной службы, в основном уголовные дела по ст. 141–142.1 УК РФ ("Фальсификация избирательных документов") появляются по политическим мотивам и до суда не доходят. То, что возбуждение уголовных дел по выборным статьям редкость и для Петербурга, «Фонтанке» подтвердил член Горизбиркома Дмитрий Краснянский: он вспомнил всего три подобных дела (включая дело Березина) за последние годы. 

Добавим, что статья 141, часть 1, УК РФ ("Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей") наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Для справки:

Смольнинский кандидат, выставленный ЛДПР, замначальника Жилищной инспекции Петербурга Егор Тратников избирался в ЗакС по 5 округу в Выборгском районе. В конце 1990-х он работал в структурах «Роснефти», затем занимал пост гендиректора ЗАО «Балтийская финансово-промышленная группа». В 2000 году возглавил дирекцию по строительству петербургской кольцевой автодороги. Этот пост он получил после президентских выборов 2000 года, во время которых работал в петербургском штабе кандидата в президенты Владимира Путина. На выборах-2016 Тратников активно вел кампанию, разъезжая по округу на микроавтобусе с надписью «народный инспектор», в предвыборных газетах красовался лозунг: «Сторонники Путина могут голосовать за Тратникова». 19 сентября чиновник выборы в ЗакС проиграл эсеру, врачу-онкологу Александру Егорову, не проявившему себя почти никак во время избирательной кампании. 

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (4)
KontraSaiko
14 марта 2017 г. 13:00
Вбрасывателям условку минимальную, депутанам премию на всякий случай. Делов-то.
Jorgen
14 марта 2017 г. 12:57
Никто ничего не забывал. Все знают, что ложь, обман и враньё — это три кита суверенной демократии.
Bobanya
14 марта 2017 г. 12:51
благими побуждениями вымощена дорога в суд!!! )))
Udel
14 марта 2017 г. 12:51
Неужели возбудили? Оперативно...
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