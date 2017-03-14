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14.03.2017 12:19

Депутаты ЗакСа попросили губернатора не перевозить экспонаты из Исаакиевского собора

Депутаты петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева, Максим Резник и Сергей Трохманенко обратились к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой принять экстренные меры по недопущению "беззаконного" перемещения объектов хранения государственного музея «Исаакиевский собор». Об этом Дмитриева сообщила 14 марта на своей странице в Facebook.

«Среди 26 000 единиц хранения музея "Исаакиевский собор" присутствуют объекты государственной части Музейного фонда РФ. Согласно статье 14 федерального закона № 54-ФЗ от 26.05.1996 г. ( ред. от 03.07.2016) «О Музейном фонде РФ», «музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав государственной части Музейного фонда РФ, отчуждению из государственной собственности не подлежат». Статья 16 допускает передачу предметов государственной части музейного фонда в «безвозмездное пользование государственным и муниципальным музеям и другим организациям, но только «с разрешения федерального органа исполнительной власти в сфере культуры» и «на основании соответствующих договоров в порядке, установленном правительством РФ»», – говорится в обращении.

Депутаты также отмечают, что перемещение объектов музея требует длительных согласований. «В случае с Исаакиевским собором, поскольку объекты музейного фонда неотделимы от здания собора, их передача и перемещение в иное место в принципе невозможны», – добавляют оппозиционеры и просят провести служебное расследование на предмет устных распоряжений о перемещении музея.

Как сообщил «Фонтанке» Максим Резник, аналогичное обращение депутаты направят в Министерство культуры РФ.

Отметим, что утром в СМИ появилась информация о транспортировке экспонатов Исаакиевского собора на другую площадку. Как рассказал «Фонтанке» директор музея Николай Буров, его накануне позвали на совещание в комитет по культуре, где обсуждался вопрос возможной передачи храма к Пасхе, 16 апреля, и перевоза всех экспонатов к этому времени. Буров отметил, что, по его мнению, это невозможно хотя бы потому, что для переезда необходимо проводить конкурс на транспортировку и страхование объектов музея, а это длительная процедура.

«В противном случае возникнут претензии у УФАС, так как это будет нарушение 44 ФЗ», – сообщил он.

По мнению Бурова, перевоз музейных предметов обойдется минимум в 600 тысяч рублей, переезд можно осуществить лишь за несколько лет, по-прежнему считает директор музея. Также Буров запросил у комитета письменных распоряжений, так как пока официально переезд музея не запущен – нет письменного запроса от епархии, а в Смольнинском районном суде еще идет рассмотрение иска, оспаривающего передачу собора РПЦ.


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