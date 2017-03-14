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14.03.2017 12:12

ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»

ВТБ24 аккредитовал 4 новых корпуса квартала «Галактика» от «ЛенСпецСМУ»
ГК «Эталон»

13 марта 2017 года ВТБ24 аккредитовал корпуса 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 и 8.2-4. квартала «Галактика», который компания «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») возводит на территории сразу двух районов Петербурга: Московского и Адмиралтейского.

Процентная ставка по ипотечному кредиту в банке ВТБ24  ̶  от 10,4%. Минимальный первоначальный взнос – от 20% стоимости квартиры. Лимит кредита в банке ВТБ24  ̶  до 20 млн рублей. Кредит предоставляется кредит на срок до 30 лет.

Корпуса 8.2-1 и 8.2-2 представляют собой  точечные 20-этажные здания, с верхних этажей которых будут открываться чудесные виды на центр города. Корпуса 8.2-3 и 8.2-4 будут 11-этажными, с уютными внутренними дворами. 

В четырех новых домах представлен большой выбор квартир разной конфигурации  ̶  от студий до трехкомнатных, площадью от 29 до 112 кв. м.  Тщательно продуманные планировки позволят будущим жильцам оптимально организовать жилое пространство. В новых корпусах предусмотрены паркинги и открытые гостевые стоянки.

Квартал «Галактика»  ̶ крупнейший проект компании «ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. Новый микрорайон появится вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала на участке в 36 га. Благодаря близости к центру города комплекс будет престижным для жизни и работы. Ближайшие станции метро  ̶ «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота»  ̶  находятся в пешей доступности. В составе «Галактики» предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов.

Справка о ГК Эталон

 


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