За организацию свалки в Шушарах петербуржца оштрафовали на 100 тысяч

Пушкинский районный суд оштрафовал мужчину, который на земельном участке в пригороде Петербурга организовал свалку опасных отходов.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 14 марта, 33-летнего местного жителя обвинили в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, после того как в июне 2016 года был обнаружен склад этих веществ на его земельном участке. В Бадаевском отделении в поселке Шушары Пушкинского района на площадь в 11 530 квадратных метров, открытую для ветра, дождя и снега, свозили строительный мусор.

Экологи зафиксировали загрязнение почвы, опасное для здоровья человека и окружающей среды.

Две недели назад городская прокуратура рапортовала, что за последние три года на территории города из-за активного строительства образовалось 372 несанкционированные свалки. После вмешательства прокуратуры 215 их них были ликвидированы.