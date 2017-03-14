МИД РФ сожалеет о продлении ЕС антироссийских санкций

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 14 марта прокомментировала решение Совет ЕС о продлении на полгода срок действия персональных ограничительных мер в отношении граждан России и Украины, обвиняемых в «подрыве или создании угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

"Решение Совета ЕС вызывает сожаление. Ситуация с выполнением Минских соглашений действительно менялась мало из-за нежелания Киева выполнять свои обязательства по данным документам. Ответный российский «стоп-лист» также продолжит действовать, но это не наш выбор", – заявила Захарова на официальном портале российского внешнеполитического ведомства.

Накануне "Фонтанка" писала о том, что Совет Евросоюза путем письменной процедуры продлил на полгода, до 15 сентября, действие индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, которых ЕС считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. В настоящее время в санкционном списке остаются 146 человек и 37 юридических лиц.