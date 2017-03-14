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14.03.2017 11:42

Конкурс «АРХпроект» запускает новый сезон

Конкурс «АРХпроект» запускает новый сезон
«АРХпроект»

Крупнейший профессиональный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «АРХпроект» – приглашает молодых архитекторов и дизайнеров к участию в состязании. Новый сезон стартует 1 апреля 2017 года.

В апреле у каждого студента вновь появится возможность завоевать главные призы «АРХпроекта». Уже в скором времени ЦДС представит обновленные номинации, а также почетную коллегию жюри и правила выполнения конкурсной работы. Для того, чтобы принять участие в состязании, достаточно перейти на сайт pro.zvezdaudachi.com, ознакомиться с правилами оформления работы и загрузить форму ее выполнения. Итоги конкурса будут подведены в октябре 2017 года.

«Работа с молодыми архитекторами и дизайнерами – очень важное направление для ГК «ЦДС». За трудом ребят – будущее. У нас есть возможность сделать вклад в него. Помощь в формировании портфолио, оценка профессионалов, возможность развиваться в крупной компании – это ведь то, чего не хватает молодым специалистам, людям, которые выходят на рынок. Опыт проведения «АРХпроекта» подтвердил верность нашего направления», – рассказал генеральный директор ГК «ЦДС» Михаил Медведев.

Первый сезон всероссийского студенческого конкурса «АРХпроект»  прошёл в 2016 году. В проекте приняли участие жители 47 регионов России, которые прислали более 200 работ, 9 из которых завоевали главные призы. Победители трех конкурсных номинаций выиграли графические планшеты, 3D-принтеры, электронные книги и получили шанс пройти стажировку в ЦДС с возможностью дальнейшего трудоустройства.

«АРХпроект»
«АРХпроект»

С января этого года победители конкурса совершают свои первые шаги в профессии в проектно-конструкторском бюро «Строй-Проект» – одном из подразделений ГК «ЦДС». Здесь ребята по-настоящему знакомятся с рабочим процессом, тонкостями производства и политикой корпоративной ответственности. Так, практикант Филипп Тышковский стал одним из авторов эскиза оформления фасада и придомовой территории проектируемого компанией жилого комплекса.

«Молодые кадры – это всегда возможность привнести свежую идею. Появление студентов в штате компании – это огромный плюс именно в ключе творческого отношения к делу», – отметилагенеральный директор ПКБ «Строй-Проект» Екатерина Кутева.

Справка о ГК «ЦДС»
 

 


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