УФАС признало обоснованной жалобу на аукцион на строительство дороги в Лахте

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы отменило протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе по строительству Южной улицы в Лахте. Определение победителя может отодвинуться на месяц.

По информации «Фонтанки», УФАС признало обоснованной жалобу ПО «Возрождение» на условия аукциона, объявленного Дирекцией транспортного строительства. Компания подала заявку на участие в торгах одновременно с запросом в адрес заказчика с требованием изменить условия. Речь шла о ряде требований к стройматериалам, которые содержались в конкурсной документации и не соответствовали стандартным показателям. Заказчик запрос проигнорировал. Кроме ПО «Возрождение», заявку на участие подала еще одна компания, название которой не оглашается. В итоге к аукциону допустили лишь одного участника, а «Возрождение» направило жалобу в УФАС, где слово в слово повторило свои аргументы, изложенные в запросе к ДТС. Результаты рассмотрения протокола аннулированы, сроки конкурсных процедур сдвигаются — по информации источника «Фонтанки», минимум на месяц.

Стоимость контракта на строительство Южной улицы в Лахте составляет 868 млн рублей. Объявлен он был в ноябре, однако конверты с заявками вскрыли лишь в начале марта из-за неоднократных изменений документации как раз в части требований к стройматериалам.