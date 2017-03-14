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14.03.2017 11:46

УФАС признало обоснованной жалобу на аукцион на строительство дороги в Лахте

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы отменило протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе по строительству Южной улицы в Лахте. Определение победителя может отодвинуться на месяц.

По информации «Фонтанки», УФАС признало обоснованной жалобу ПО «Возрождение» на условия аукциона, объявленного Дирекцией транспортного строительства. Компания подала заявку на участие в торгах одновременно с запросом в адрес заказчика с требованием изменить условия. Речь шла о ряде требований к стройматериалам, которые содержались в конкурсной документации и не соответствовали стандартным показателям. Заказчик запрос проигнорировал. Кроме ПО «Возрождение», заявку на участие подала еще одна компания, название которой не оглашается. В итоге к аукциону допустили лишь одного участника, а «Возрождение» направило жалобу в УФАС, где слово в слово повторило свои аргументы, изложенные в запросе к ДТС. Результаты рассмотрения протокола аннулированы, сроки конкурсных процедур сдвигаются — по информации источника «Фонтанки», минимум на месяц.

Стоимость контракта на строительство Южной улицы в Лахте составляет 868 млн рублей. Объявлен он был в ноябре, однако конверты с заявками вскрыли лишь в начале марта из-за неоднократных изменений документации как раз в части требований к стройматериалам.


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Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
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06.03.2017 11:35
МРСК Северо-Запада обеспечила электроснабжение этнографического комплекса в Мурманской области
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ПАО «МРСК Северо-Запада»
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