ВЦИОМ: Россияне охладели к «Евровидению»

Больше половины россиян не собираются следить за финалом музыкального конкурса «Евровидение-2017», который пройдет на Украине, но при этом уверены, что посылать российского представителя в Киев все-таки надо.

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованные 14 марта, показали, что только 30 процентов жителей страны хотят бойкотировать «Евровидение-2017» и не готовы отправлять нашего кандидата на территорию Украины. 64 процента опрошенных считают, что культура вне политики, и поддерживают участие в конкурсе.

Впрочем, смотреть трансляцию финала планирует только 41 процент. Это, в основном, женщины (52 процента) и представители старшего поколения (52 процента). Куда меньший интерес проявляют женщины в возрасте от 35 до 44 лет (32 процента) и мужчины (27 процентов), которые вовсе не собираются следить за конкурсом.

По сравнению с опросом 2009 года, к «Евровидению» охладела достаточная часть населения — от просмотра финала в этом году отказались 54 процента, тогда как восемь лет назад таких было только 34 процента. При этом сам конкурс хорошо известен в стране: только 8 процентов признались, что ничего о нем не слышали. Однако с 2009 года доля негатива к нему увеличилась больше чем в два раза: с 5 до 12 процентов. Критикуют конкурс чаще мужчины (18 процентов) и опрошенные в возрасте от 45 до 59 лет (17 процентов).

По данным компании «Медиалогия», с 2014 по 2017 год зафиксировано 139 тысяч 265 сообщений по теме «Евровидения». Но больше всего упоминаний было в прошлом году, когда победу одержала украинская певица Джамала с песней «1944», а представлявший Россию Сергей Лазарев с песней «You Are The Only One» оказался на третьем месте.

Напомним, 12 марта стало известно, что в этом году нашу страну представит Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning». МИД Украины назвал выбор участницы «провокацией» из-за того, что в 2015 году певица посещала Крым. Советник министерства внутренних дел Украины усмотрел в этом опасность для внутриполитической ситуации и заявил, что оптимальным будет пустить певицу на Украину, но наказать её за посещение Крыма.