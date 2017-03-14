Сомалийские пираты впервые за пять лет захватили танкер

Сомалийские пираты захватили торговое судно после пятилетнего перерыва.

Об этом 14 марта сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, танкер Aris 13, шедший под флагом Шри-Ланки, вечером 13 марта сообщил, что за ним параллельным курсом следуют две небольшие лодки. Следующим утром он подал сигнал тревоги, после чего на нем был отключен маячок системы слежения. Судно изменило курс и направилось к берегам Сомали, держа курс на порт Калула, известный как одно из пиратских гнезд.

Aris 13 — танкер грузоподъемностью 1,8 тысячи тонн. Компания-судовладелец — панамская Armi Shipping, оператор — Aurora Ship Management из ОАЭ. Экипаж судна — восемь человек.

Это первый захват грузового судна сомалийскими пиратами с 2012 года.

В феврале "Фонтанка" писала о захвате судна BBC Caribbean нигерийскими пиратами. Это случилось 5 февраля в территориальных водах этой страны. В плену оказались 7 россиян, моряков из Севастополя. Компании судовладельцу удалось освободить их 4 марта.