Генпрокуратура: За год за утрату доверия уволены 383 чиновника

В 2016 году выявлено 325,6 тысячи нарушений закона по признакам коррупции, сообщает 14 марта пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Более 13 тыс. человек осуждены за совершение коррупционных преступлений. 383 чиновника уволены в связи с утратой доверия», — говорится в материалах, подготовленных к заседанию расширенной коллеги Генпрокуратуры по итогам работы в 2016 году, сообщает RNS.

По данным Генпрокуратуры, 72,7 тыс. виновных привлечены к дисциплинарной ответственности. Внесено 67,7 тыс. представлений должностным лицам.

В результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов из 45,9 тыс. правовых актов по требованию прокуроров исключено 57,4 тыс. коррупциогенных факторов.