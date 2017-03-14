Вера в ГМО: Можно ли обмануть Бога?
Известный популяризатор науки, биолог, сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и автор книги «Сумма биотехнологии» Александр Панчин посетил Петербург, чтобы провести серию лекций, разоблачающих "магическое мышление" и веру в паранормальные явления. В ходе своих выступлений ученый рассказывал о том, почему безопасны ГМО, отчего гомеопатия признана лженаукой и как победить связанные с генетически модифицированными организмами предрассудки.
За несколько часов до завершения своей петербургской командировки Александр Панчин пришел в студию интернет-канала [Фонтанка.Офис], чтобы ответить на главный вопрос: может ли человек "переиграть" Бога? И нужно ли вообще исправлять то, что уже создано природой?
Аудиоподкаст эфира:
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