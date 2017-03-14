Вера в ГМО: Можно ли обмануть Бога?

14.03.2017 11:35

«Продолжим ли мы играть в Бога или пора его переиграть?» - так называется лекция известного биолога, члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александра Панчина. В эфире [Фонтанки.Офис] говорим с ним о безвредности ГМО и отношении к генетически модифицированным продуктам со стороны представителей церкви.

Известный популяризатор науки, биолог, сотрудник Института проблем передачи информации РАН, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и автор книги «Сумма биотехнологии» Александр Панчин посетил Петербург, чтобы провести серию лекций, разоблачающих "магическое мышление" и веру в паранормальные явления. В ходе своих выступлений ученый рассказывал о том, почему безопасны ГМО, отчего гомеопатия признана лженаукой и как победить связанные с генетически модифицированными организмами предрассудки.

За несколько часов до завершения своей петербургской командировки Александр Панчин пришел в студию интернет-канала [Фонтанка.Офис], чтобы ответить на главный вопрос: может ли человек "переиграть" Бога? И нужно ли вообще исправлять то, что уже создано природой?

Аудиоподкаст эфира: