Действия жителя Приозерска, наехавшего на ребенка на машине, расценили как хулиганство

В отношении жителя Приозерска, умышленно наехавшего на мальчика, Следком возбудил уголовное дело.

Инцидент с ребенком в городе Приозерске произошел 9 марта 2017 года. Дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по машинам. Один из водителей, рассерженный поведением детей, совершил наезд на одного из малолетних, после чего, выйдя из машины, поставил ребёнка на колени и вызвал полицию.

Как во вторник,14 марта, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Подробности читайте на 47news.