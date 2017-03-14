Яровая возглавила рейтинг полезности депутатов Госдумы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») возглавила рейтинг активности депутатов нижней палаты. Первый интегральный рейтинг под названием «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» составили политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев.

В тройку вошли также единороссы Сергей Неверов и Павел Крашенинников.

Отмечается, что коэффициент полезности складывается из четырех индексов: народного голосования, упоминаемости в СМИ, активности парламентария в работе Госдумы и экспертного индекса работы в регионе (эксперты оценивают работу депутата с жителями, властями и местными элитами).

При этом из рейтинга были исключены спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех четырех думских фракций: Владимир Васильев («Единая Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия»), так как «их оценки значительно опережали всех».

Яровая лидирует по индексам народного голосования и медийности, по индексу активности в Госдуме первое место занимает Олег Нилов, а по индексу работы в регионах первенство эксперты присудили Неверову.

Кроме того, наибольшее количество голосов по индексу народного голосования получили Неверов, Петр Толстой, Алена Аршинова, Наталья Поклонская, Владимир Бурматов (все — «Единая Россия»).

По индексу медийной активности после Яровой следуют Поклонская, Неверов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, Иосиф Кобзон, Виталий Милонов.

В целом большинство в топ-50 совокупного рейтинга активности депутатов составляют представители «Единой России» (52%), за ними следуют справороссы (20%), парламентарии от ЛДПР (14%) и КПРФ (12%).