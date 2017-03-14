Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей

Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.

Финансовый результат компании по итогам 2016 года – чистая прибыль в размере 457 млн рублей.

Общее увеличение выручки по сравнению с 2015 годом составило 2,8 млрд рублей (7%), в том числе объем выручки от реализации услуг по передаче электроэнергии увеличился на 3,7 млрд рублей (10%). Данное отклонение обусловлено изменением схемы котловых взаиморасчетов в Мурманской области и увеличением потребления электроэнергии промышленных предприятий в регионах присутствия. Объем выручки от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети вырос на 319 млн рублей (40%).

Увеличение себестоимости относительно уровня 2015 года составило 2,6 млрд рублей и вызвано ростом неподконтрольных расходов: на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», ТСО, расходов на компенсацию потерь.

На 31.12.2016 в структуре активов Общества 73% приходится на внеоборотные активы, которые на 95% представлены основными средствами (40,731 млрд рублей).

В структуре обязательств 47% приходится на займы и кредиты, сумма которых на конец 2016 года составила 14,5 млрд рублей, что на 500,9 млн рублей меньше, чем на начало года. Кредиторская задолженность на конец 2016 год снизилась на 1,6 млрд рублей (14%), в основном за счет погашения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

EBITDA (прибыль до налогообложения, амортизация, расходы по уплате процентов и полученные проценты) составила 6,5 млрд рублей. Показатель ДОЛГ/ EBITDA на конец 2016 года составил 2,20.

Более подробно ознакомиться с информацией о финансовых результатах деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2016 год можно в официальном отчете, опубликованном по адресу: www.mrsksevzap.ru/id_1yearfinreport#tab1

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»