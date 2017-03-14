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14.03.2017 10:39

Сын Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации

Вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации стал Алексей Рогозин — сын вице-премьера Дмитрия Рогозина.

Как сообщили в ОАК, Алексей Рогозин будет отвечать за консолидацию управления авиационными предприятиями и, прежде всего, работать над подставками транспортников Минобороны и органам исполнительной власти.

Ранее Рогозин-младший курировал авиационные предприятия в оборонном ведомстве. По данным СМИ, он занимал в Минобороны должность замглавы департамента имущества.

До 2016 года Алексей Рогозин возглавлял Алексинский химический комбинат, перед этим он в течение года был депутатом Московской областной думы.

 

Источник: "Медуза"


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