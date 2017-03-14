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14.03.2017 10:27

СК передал в суд первое дело по гражданину РФ, обвиняемому в наемничестве на Украине

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении россиянина Артема Широбокова. Он обвиняется в том, что воевал в качестве наемника в рядах запрещенной в РФ организации «Правый сектор» и батальоне «Азов». Об этом говорится в сообщении ведомства от 14 марта.

Широбокову заочно предъявлено обвинение по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Это первое уголовное дело в следственной практике СК России, заочно направленное в суд в отношении лица, обвиняемого в наемничестве», — отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По данным следствия, россиянин выехал на Украину в начале 2014 года, где вступил в ряды «Правого сектора» и в его составе участвовал в антиправительственных акциях в Киеве, Харькове и других городах Украины. Через несколько месяцев россиянин стал бойцом батальона «Азов». Там он приобрел навыки обращения с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами, а также обучился военной стратегии и тактике. После этой спецподготовки Широбоков участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины против сил народного ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В СК указали, что по приказу командиров батальона наемник вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР и мирному населению, за что получал материальное вознаграждение.

Широбоков в настоящее время скрывается на Украине.

Следователи продолжают работу «по установлению иных граждан России, которые решили повоевать за деньги в другом государстве, полагая, что об их "подвигах" никто не узнает», — указала Петренко.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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