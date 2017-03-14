В Петербурге задержали налётчика с кинжалом на «Великолукский мясокомбинат»

Полицейские арестовали одного из предполагаемых грабителей магазина в Выборгском районе Петербурга. Им оказался приезжий из Средней Азии.

Как сообщили 14 марта в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, подозреваемого в налёте на магазин мясных товаров задержали сотрудники уголовного розыска главка совместно с районной полицией. 29-летний гражданин среднеазиатского государства регистрацией в Петербурге не озаботился, зато, по версии следствия, успел «заработать» около 230 тысяч рублей.

«Великолукский мясокомбинат» на проспекте Просвещения, 32, остался с разбитым стеклом и без выручки 30 января после утреннего визита двоих в масках. Продавец-кассир, у которой преступники отобрали ключи от сейфа, утверждала, что они угрожали не только кулаками, но и кинжалом.

Подозреваемый арестован. Полиция ищет того, с кем он разделил добычу.