Еще
12:15 14.03.2017
Пришлите свою новость!
12:14
В Финляндии полицейский выстрелил в коллегу
12:10
Петербуржец нашел машину матери в километрах от дома
12:07
«Фонтанка» ищет корреспондента рубрики «Недвижимость»
12:00
За организацию свалки в Шушарах петербуржца оштрафовали на 100 тысяч
11:54
МИД РФ сожалеет о продлении ЕС антироссийских санкций
11:46
УФАС признало обоснованной жалобу на аукцион на строительство дороги в Лахте
11:39
ДТП с маршруткой заблокировало движение по Приморскому шоссе
11:35
ВЦИОМ: Россияне охладели к «Евровидению»
11:30
Сомалийские пираты впервые за пять лет захватили танкер
11:20
Генпрокуратура: За год за утрату доверия уволены 383 чиновника
11:14
Губернатор Дрозденко экстренно собрал областных депутатов
11:10
Путин наградил Наину Ельцину
10:58
Действия жителя Приозерска, наехавшего на ребенка на машине, расценили как хулиганство
10:52
Яровая возглавила рейтинг полезности депутатов Госдумы
10:45
Петербуржцам не рекомендуют покупать продукты под марками супермаркетов
10:39
Сын Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации
10:33
Финны обошли россиян в рейтинге свободы передвижения
10:27
СК передал в суд первое дело по гражданину РФ, обвиняемому в наемничестве на Украине
10:21
«Квадрат»: Рынок жилья Петербурга оживили дешевеющие «брежневки» и «корабли»
10:15
В Петербурге задержали налётчика с кинжалом на «Великолукский мясокомбинат»
10:09
В СФ назвали фейком сообщение о размещении российских военных в Египте
10:03
Солдат нашел в ломоносовском лесу аппарат для приема денег
09:57
В Петербурге инспекторы ГИБДД поймали обидчика женщины
09:49
В Петербурге страховщика подозревают в афере с полисами на 1,7 миллиона
09:41
Посетитель «Центральной станции» уехал с вечеринки с открытой черепно-мозговой травмой
09:33
ДТП спровоцировало непривычную пробку на КАД
09:25
Трамп разрешил ЦРУ использовать беспилотники для уничтожения террористов
09:17
Наркотики на 150 млн нашли под бананами в морском порту Петербурга
09:09
Двое погибли при пожарах в Петербурге за вечер
09:01
В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков
08:53
Геращенко: Участницу «Евровидения» от РФ пустят на Украину, чтобы наказать за посещение Крыма
08:45
Петербурженка заявила об изнасиловании 15-летней дочери
08:37
В лесу в Стрельне нашли повешенного
08:29
В Петербурге пенсионерка попала в реанимацию из собственного двора
08:21
СМИ: Ту-154 разбился при попытке сесть на воду
08:13
Рейтер заявило о размещении российских военных у границы Египта с Ливией
08:05
В Шушарах ночью горели торговые ларьки
06:00
Авиация впервые примет участие в параде Победы на Дворцовой
01:37
Художник БДТ Эдуард Кочергин поведает о «крещённом крестами» детстве
01:11
В Петербурге представят нацбольскую биографию Лимонова
00:36
На киевском майдане вновь митинги
00:23
Глава USADA назвал WADA лисой, охраняющей курятник
00:15
Биржи США снизились
00:03
Турция отменила дипломатические рейсы из Нидерландов
13/03
Трамп попросил журналистов помочь ему в выборе, кому пожертвовать президентскую зарплату
13/03
Послу Нидерландов запретили въезд в Турцию
13/03
В Приозерске школьника, целившегося из игрушечного автомата в машины, чуть не сбили и поставили на колени
13/03
Под Ставрополем комбайн столкнулся со скорой
13/03
Женщина умерла в столичной клинике после подтяжки кожи лица
13/03
Меркель: Обвинения Эрдогана абсурдны
13/03
Палата общин парламента Великобритании отвергла поправки к закону о Brexit
13/03
Минфин России ожидает рекордного объема выдачи ипотеки
13/03
Байден возглавит НИИ
13/03
Горизбирком Петербурга подготовил проект отказа по референдуму о судьбе Исаакия
13/03
Турецкие пограничники задержали яхту с 83 мигрантами и украинским экипажем
13/03
Эрдоган обвинил Меркель в поддержке терроризма
13/03
Нового генерального директора РУСАДА ищут через Интернет
13/03
Авиация ЗВО проведёт боевые пуски ракет над Ладогой
13/03
Трамп запланировал рекордное за 70 лет сокращение правительственных чиновников
13/03
Bloomberg: Brexit перенесён на конец марта
13/03
Сбербанк заявил о 26 случаях вандализма в отношении отделений на Украине
13/03
Встреча Трампа и Меркель отложена из-за метели
13/03
Украинский депутат от националистов объявил "новый Майдан" из-за разгона блокады Донбасса
13/03
Чиновник Минздрава рассказал, как передал кресло замдиректора медцентра Алмазова по наследству
13/03
Потери Египта от падения турпотока за год составили $7 млрд
13/03
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 марта
13/03
В Красногвардейском районе с 6 этажа выпал мужчина
13/03
Госстройнадзор Петербурга запустил электронный сервис «Осторожно, самострой!»
13/03
Фестиваль света пройдет на фасаде нового стадиона на Крестовском
13/03
Украинские радикалы заявили о разгоне их редута на путях в Донбасс
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
14.03.2017 10:09

В СФ назвали фейком сообщение о размещении российских военных в Египте

Россия не направляла военных специалистов и беспилотники на авиабазу в Египте, сообщения СМИ на эту тему — фейк, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Агентство Рейтер ранее со ссылкой на анонимные американские и египетские военно-дипломатические источники сообщило, что Россия якобы разместила 22 военных специалиста и неназванное число беспилотников на авиабазе в Египте рядом с ливийской границей, не приводя при этом подтверждений этой информации. Египетские военные официально эти данные категорически опровергают.

"Россия этого не делала, Минобороны это не подтверждает. Это фейковая новость, на которую не нужно и обращать внимания", — сказал сенатор.

По словам Джабарова, подобные "вбросы" — элементы информационной войны, "которую теперь ведут все против всех".

В свою очередь глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров расценивает такие сообщения как продолжение антироссийской риторики и попытку дискредитировать Россию в области применения вооруженных сил за рубежом.

 

 

Источник: РИА Новости


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Рейтер заявило о размещении российских военных у границы Египта с Ливией
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09

Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33

КЕЙ назвал причины популярности технологии VR

Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30

ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ

Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МИД РФ сожалеет о продлении ЕС антироссийских санкций
ВЦИОМ: Россияне охладели к «Евровидению»
Путин наградил Наину Ельцину
Сын Рогозина стал вице-президентом Объединенной авиастроительной корпорации
В СФ назвали фейком сообщение о размещении российских военных в Египте
Трамп разрешил ЦРУ использовать беспилотники для уничтожения террористов
Геращенко: Участницу «Евровидения» от РФ пустят на Украину, чтобы наказать за посещение Крыма
СМИ: Ту-154 разбился при попытке сесть на воду
Рейтер заявило о размещении российских военных у границы Египта с Ливией
Послу Нидерландов запретили въезд в Турцию
Вопрос не решен
Из России в депутаты Финляндии
Глеб Самойлов: «Я оптимист, я верю, что может быть хуже»
Финляндию разделил миграционный вопрос
ЕСПЧ оценил российские методы воспитания
Как Анна Иоанновна вернула столицу в Петербург
Патрик к нам приходит, Патрик к нам приходит
Как феминистки вернули себе 8 Марта
Лев Щеглов: Мы все облучены прогрессом
101 роза для Эллочки-людоедки
Говорим и показываем
Главное
Последнее

«Бандитский Петербург» - обратный билет

Поэт Дмитрий Воденников.

Дмитрий Воденников: Я мертвый поэт и стихов больше не пишу

скриншот видео с сайта youtube.com

Петербуржцы завоевали 5 золотых медалей Первенства России по русским шашкам

В Петербурге прогнозируют три дня туманов

«Бандитский Петербург» вернется в академическом формате

скриншот видео с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ"

На Глухоозерском шоссе сгорел «КАМАЗ»

Новости компаний
Tele2
03.03.2017 11:09
Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter
Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.
КЕЙ
02.03.2017 08:33
КЕЙ назвал причины популярности технологии VR
Эксперты сети цифровых супермаркетов КЕЙ рассказали о новом тренде цифрового мира – гаджетах виртуальной реальности, их особенностях и специфике выбора.
КЕЙ
28.02.2017 08:30
ТОП-5 подарков к 8 марта по версии КЕЙ
Главный весенний праздник неудержимо близится! А значит, самое время подумать, чем порадовать прекрасную половину человечества в этот замечательный день. Цифровой ритейлер КЕЙ специально для читателей Фонтанка.ru составил свой рейтинг лучших подарков к 8 марта
«Аладушкин»
27.02.2017 12:50
Необычная Масленица от бренда «Аладушкин» состоялась
Бренд «Аладушкин», принадлежащий «ГК «Дарница» в классе регистрации товарных знаков на хлебо-булочные изделия, 26 февраля 2017 г. подарил петербуржцам 3D-световое шоу «Сказку про Аладушек».
Setl City
22.02.2017 15:13
Квартиры от Setl City покупатели рассматривают в первую очередь
При выборе жилья в Санкт-Петербурге и Ленинградской области покупатели в первую очередь рассматривают квартиры от застройщика Setl City – таковы результаты исследования, проведённого Ярмаркой недвижимости и исследовательской компанией Infowave.
Tele2
21.02.2017 17:52
Tele2 приглашает на зимний сезон фестиваля STEREOLETO
Tele2 стала партнером музыкального фестиваля STEREOLETO: Winter Session, который пройдет в День защитника Отечества. Своим новым абонентам оператор дарит возможность попасть на концерт на особых условиях
uralairlines.com
21.02.2017 10:56
«Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию
Хорошая новость для всех, кто мечтал о небе, самолетах и девушках: «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона расширяют штат и объявляют набор на должность бортпроводника!
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.