В Петербурге страховщика подозревают в афере с полисами на 1,7 миллиона

Агента страховой компании в Петербурге подозревают в систематических афёрах с полисами. За девять месяцев его работы непредвиденные расходы работодателя подобрались к двум миллионам рублей.

Как стало известно «Фонтанке», по подозрению в мошенничестве в десять часов утра 13 марта полицейские задержали 32-летнего сотрудника компании «Либерти Страхование», который трудился в офисе на Московском проспекте. По предварительной информации, страховой агент с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года реализовал различные полисы на миллион 700 тысяч рублей, однако полученные от страхователей деньги в компанию не отдал. Воспользовавшись доверием коллег, мужчина, по версии следствия, распорядился деньгами по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Страхового агента ограничили подпиской о невыезде.