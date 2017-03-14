Посетитель «Центральной станции» уехал с вечеринки с открытой черепно-мозговой травмой

Работника увеселительного заведения в центре Петербурга задержали по подозрению в избиении посетителя.

Как стало известно «Фонтанке», конфликт произошел утром 12 марта у клуба «Центральная станция» в доме №1 по улице Ломоносова. По предварительной информации, около 9 часов между администратором и посетителем вспыхнула ссора, которая переросла в драку. В потасовке нетрезвый гость получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и левой скуловой кости, в связи с чем был госпитализирован в Александровскую больницу.

Сотрудника клуба 1995 года рождения задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.