Наркотики на 150 млн нашли под бананами в морском порту Петербурга

В Петербург из Эквадора пришел «золотой» банановоз. Заявленный в декларации груз можно считать копеечным по сравнению с теневым.

Как сообщили «Фонтанке» 14 марта в пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни, в морском порту Северной столицы был досмотрен сухогруз Baltic Mercury, доставивший бананы из Эквадора. На борту находился контейнер, в технологическом отсеке которого оперативники нашли 18 килограммовых брикетов с порошкообразным веществом. Проведенная экспертиза показала, что это наркотик.

Возбуждено уголовное дело по контрабанде. На черном рынке стоимость партии составляет порядка 150 млн рублей.