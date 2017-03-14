Трамп разрешил ЦРУ использовать беспилотники для уничтожения террористов

Президент США Дональд Трамп наделил ЦРУ полномочиями наносить удары по позициям террористов при помощи беспилотников.

Как отмечает The Wall Street Journal, таким образом Трамп вновь пошел наперекор курсу, заданному при Обаме, который ограничивал военизированную роль ЦРУ. При прошлом президенте дроны использовались лишь для определения месторасположения террористов.

Теперь ЦРУ может проводить операции по уничтожению боевиков самостоятельно.

Отмечается, что ЦРУ впервые воспользовалось новыми полномочиями в конце февраля для уничтожения одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) в Сирии. Информация о том, что в ликвидации Абу аль-Хейра аль-Масри участвовало ЦРУ, ранее не афишировалась.