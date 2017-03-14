Двое погибли при пожарах в Петербурге за вечер

Пожары унесли жизни двух человек в понедельник, 13 марта, в Пушкинском и Курортном районах Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины нашли в начале десятого вечера после пожара в деревянной бытовке у дома №10 по Новгородскому проспекту в Шушарах. Сильные ожоги не позволили установить его личность и определить примерный возраст.

Еще одного погибшего обнаружили в районе 22:30 после пожара в подвале дома №286 по Приморскому шоссе в Сестрорецке. Мужчине на вид около 40-50 лет.

Точные причины смерти назовут судмедэксперты.