Двое погибли при пожарах в Петербурге за вечер
Пожары унесли жизни двух человек в понедельник, 13 марта, в Пушкинском и Курортном районах Петербурга.
Как стало известно «Фонтанке», тело мужчины нашли в начале десятого вечера после пожара в деревянной бытовке у дома №10 по Новгородскому проспекту в Шушарах. Сильные ожоги не позволили установить его личность и определить примерный возраст.
Еще одного погибшего обнаружили в районе 22:30 после пожара в подвале дома №286 по Приморскому шоссе в Сестрорецке. Мужчине на вид около 40-50 лет.
Точные причины смерти назовут судмедэксперты.