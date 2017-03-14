В гаражах в Купчино накрыли производство наркотиков

Оперативники УКОНа задержали группу молодых людей, которые, вероятно, наладили производство наркотиков в гаражах во Фрунзенском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД около часа дня 13 марта прибыли на территорию автостоянки на Малой Балканской улице. Там их заинтересовали водитель и трое пассажиров автомобиля ВАЗ двенадцатой модели. Четверку задержали, а машину осмотрели.

В салоне оперативников ждал сюрприз — более ста граммов растительного наркотика, а также картонная коробка с химическими реактивами и прекурсорами. Выяснилось, что один из задержанных арендует на территории несколько гаражей, где также провели обыски и изъяли оборудование, химические реактивы и компоненты для изготовления психотропных наркотиков, электронные весы, готовый синтетический наркотик, а также более 300 граммов растительного наркотика. Обыски в квартирах задержанных также оказались урожайными. Найденную посуду с жидкостью и растительное вещество зеленого цвета отправили на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела. Одного из задержанных, мужчину 1989 года рождения, заключили под стражу. Трех его вероятных подельников, 1979, 1987 и 1990 годов рождения, оставили под подпиской о невыезде.