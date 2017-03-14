Геращенко: Участницу «Евровидения» от РФ пустят на Украину, чтобы наказать за посещение Крыма

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что российскую певицу Юлию Самойлову следует допустить к участию в конкурсе «Евровидение» на территории Украины, но при этом привлечь её к ответственности за посещение Крыма. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По мнению Геращенко, отбор кандидатуры для участия в песенном конкурсе проходил «под жёстким контролем Кремля», в результате чего от России на «Евровидение» была выдвинута певица, выступавшая с гастролями в Крыму.

«Таким выбором РФ ставит Украину перед двумя вариантами решения, каждый из которых несёт определённую опасность для внутриполитической ситуации и будет использоваться для создания атмосферы ненависти к нашей стране», — заявил он.

Как считает Геращенко, отказ пускать Юлию Самойлову на Украину будет использован для «раздувания ненависти» против киевских властей: «Мол, смотрите девушку с ограниченными физическими возможностями, певицу не пускают в Украину, не давая ей достойно представить Россию на европейском песенном конкурсе».

Другим вариантом, который Геращенко считает «правильным», было бы пустить певицу в страну и привлечь её к «ответственности за нарушение государственной границы».

«Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки в Украину, но и публично покажем, на её примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины», — написал он.

При этом Геращенко высказал мнение, что и «западные партнёры отнесутся с пониманием к такому решению».

Напомним, 12 марта стало известно, что Россию на конкурсе «Евровидение-2017» будет представлять Юлия Самойлова с песней «Flame Is Burning». МИД Украины назвал выбор представительницы России «провокацией» в связи с тем, что в 2015 году певица посещала Крым. В Киеве сразу же зазвучали заявления о том, что Юлию Самойлову не следует пускать в страну.