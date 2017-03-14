Петербурженка заявила об изнасиловании 15-летней дочери

Девятиклассница стала жертвой изнасилования, оказавшись на квартирной вечеринке с малознакомыми людьми в Московском районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», 13 марта в полицию с заявлением о преступлении обратилась 37-летняя петербурженка. Она рассказала, что двое надругались над её 15-летней дочерью. Изнасилование, по словам местной жительницы, произошло поздно вечером 11 марта в квартире на улице Ленсовета, где девочка выпивала в компании малознакомых мужчин.

Проводится проверка.