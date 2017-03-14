В лесу в Стрельне нашли повешенного

Пропавшего три дня назад молодого человека обнаружили мертвым в лесополосе в Петродворцовом районе Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», прохожие увидели тело парня около двух часов дня 13 марта в Шунгеровском лесопарке за полтора километра от пересечения Красносельского шоссе и КАД. Мертвый висел на привязанной к суку веревке.

Проверка показала, что это 19-летний петербуржец, который с 10 марта находился в списке пропавших без вести.

Точные причины смерти назовут судмедэксперты.