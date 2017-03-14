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14.03.2017 08:21

СМИ: Ту-154 разбился при попытке сесть на воду

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший из Сочи в Сирию, разбился в результате попытки пилота посадить лайнер на воду. К такому выводу пришла комиссия, расследовавшая причины катастрофы.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», изучение параметрического самописца и 3D моделирование полета Ту-154, разбившегося после вылета из Адлера, показало, что самолет не падал в море, как предполагалось ранее. Машина не теряла скорость, не входила в штопор, полет проходил в штатном режиме.

Изучение данных о полете показало, что после отрыва от земли Ту-154 набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час. После этого командир экипажа Роман Волков по неизвестной причине перевел самолет в режим посадки. Машина 10 секунд снижалась под контролем управляющего летчика, а затем ударилась об воду и развалилась.

По одной из версий, причиной странного поведения летчика могла стать дезориентация в пространстве. Проигнорировав показания приборов, Волков мог довериться физиологическим ощущениям и ориентироваться по звездам, которые были как сверху, так и снизу — в виде отражений на поверхности воды. Возникшая же при ускорении перегрузка могла вызвать у него иллюзию набора высоты, в то время как самолет плавно снижался.

Случившееся эксперты объясняют не ошибкой Волкова, а стечением обстоятельств. Как выяснилось, летчики устали из-за того, что им пришлось вместо Моздока садиться в Адлере и лететь ночью, хотя полет планировался в дневное время суток.

Военные пытаются разобраться, что вызвало стрессовое состояние командира экипажа. По данным издания, специалисты изъяли в медицинских учреждениях все его документы и результаты психологических тестирований.

При этом в министерстве обороны до сих пор отказывались говорить о возможной ошибке пилота, указывая, что подготовка Волкова полностью соответствовала всем требованиям.

Принадлежавший Минобороны самолет Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря 2016 г. Лайнер направлялся в сирийскую Латакию. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники трех российских телеканалов и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.

 

 


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