На киевском Майдане вновь митинги

На Майдане Независимости в Киеве накануне вечером митинговали сторонники блокады торговли с Донбассом.

Как передает Интерфакс-Украина, на центральной площади столицы страны собралось несколько сотен человек. Они возмущены действиями силовиков по отношению к участникам блокады на Донбассе. Демонстранты требуют от власти освободить задержанных накануне днём сторонников блокады Донбасса и прекратить торговлю с ДНР и ЛНР.

Один из выступавших призвал собравшихся придти на Майдан во вторник вечером, если власть не отреагирует на требования митингующих.

При этом часть митингующих после завершения митинга на Майдане двинулась по Аллее Героев Небесной Сотни и улице Институтской в направлении правительственного квартала. Затем митингующие повернули в направлении администрации президента Украины.