Глава USADA назвал WADA лисой, охраняющей курятник

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в нынешнем состоянии не является независимым и неспособно выполнять свои обязанности должным образом, сообщает The Guardian.

На симпозиуме WADA в Лозанне Тайгерт заявил, что данная организация не способна принять решительные меры для борьбы с нарушениями. На вопрос журналистов о том, является ли WADA независимой организацией, он сказал, что об этом "не идет и речи". "Это лиса, охраняющая курятник", — цитирует Тайгерта британское издание.

Ранее в ходе симпозиума глава WADA Крэйг Риди, подчеркнув необходимость проделать значительную работу в борьбе с допингом в России, отметил "очевидный прогресс" страны в этом направлении. Министр спорта РФ Павел Колобков в своем выступлении признал наличие проблем с допингом, но отверг содержащиеся в докладе канадского юриста Ричарда Макларена обвинения в существовании в стране институциональной системы употребления запрещенных веществ.