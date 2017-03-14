Биржи США снизились

DJIA опустился на 0,1% до 20881 пункта, S&P 500 прибавил 0,04% до 2373 пунктов, Nasdaq – 0,24% до 5875,78 пункта.

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