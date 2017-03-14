Турция отменила дипломатические рейсы из Нидерландов

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что страна отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов, сообщает CNN Turk.

Ранее сообщалось, что послу Нидерландов запрещен въезд в страну.

Также Турция отменила все встречи с Нидерландами на высоком уровне.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет приносить извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.