Турция отменила дипломатические рейсы из Нидерландов
Вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш заявил, что страна отменила все дипломатические рейсы из Нидерландов, сообщает CNN Turk.
Ранее сообщалось, что послу Нидерландов запрещен въезд в страну.
Также Турция отменила все встречи с Нидерландами на высоком уровне.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет приносить извинения от лица правительства за отказ впустить в страну самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
Источник: Газета.ру