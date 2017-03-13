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13.03.2017 23:01

Палата общин парламента Великобритании отвергла поправки к закону о Brexit

Палата общин (нижняя палата) парламента Великобритании отклонила внесенные палатой лордов (верхней палатой) поправки к законопроекту о начале процедуры выхода страны из Евросоюза. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает ТАСС.

В первой поправке предлагалось обязать правительство гарантировать живущим в Великобритании гражданам ЕС сохранение этого статуса. За высказались 287 депутатов, против — 335.

Согласно второй поправке, правительство должно было бы после согласования условий Brexit с Брюсселем представить их на одобрение парламента. За проголосовали 286 депутатов, против —331.

Документ возвращен в палату лордов.

Ранее одобрившая законопроект в первоначальном виде палата общин отклонением поправок выполнила просьбу правительства, настаивавшего на неизменности билля и утверждавшего, что поправки могут повредить переговорам о Brexit.

Также 13 марта Bloomberg со ссылкой на источник в канцелярии премьер-министра Терезы Мэй сообщил, что процесс выхода Великобритании из Евросоюза будет запущен в последнюю неделю марта, после завершения в ЕС празднований по случаю 60-летней годовщины Римского договора.

11 марта в СМИ появилась информация о том, что глава британского правительства начнет процедуру Brexit уже 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента одобрят соответствующий билль.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на этом посту его сменила Тереза Мэй.

Источник: Лента.ру


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