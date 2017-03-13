Минфин России ожидает рекордного объема выдачи ипотеки

Замминистра финансов Алексей Моисеев прогнозирует в 2017 году рекордный объем выдач по ипотеке — на уровне 1,8 трлн руб. Об этом он заявил на телеканале «Россия 24».

«Мы практически уверены, что в этом году экономика покажет устойчивый экономический рост впервые с 2013 года, и на фоне одновременно возврата к устойчивому экономическому росту, снижения инфляции, роста потребительских доходов мы, конечно, должны ожидать значительного роста ипотеки и, соответственно, будем тестировать, надеюсь, рекорд. Мы рассчитываем на 1,8 трлн рублей. Наши ожидания, что это будет не меньше», — сказал Моисеев.

«Россия 24» отмечает, что предыдущий рекорд был установлен в 2014 году. По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), в 2014 году объем выданных ипотечных кредитов составил 1,76 трлн руб.