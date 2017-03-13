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13.03.2017 22:31

Горизбирком Петербурга подготовил проект отказа по референдуму о судьбе Исаакия

Городская избирательная комиссия (ГИК) Петербурга 14 марта откажет инициативной группе в заявке на проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом говорится в проекте решения ГИК, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки».

Как говорится в документе, подготовленном для завтрашнего заседания ГИК, заявители приложили к ходатайству отдельный лист со своими именами, фамилиями и подписями, но не скрепили его должным образом с самим заявлением о проведении референдума.

«Наличие на отдельном листе, не скрепленном надлежащим образом с самим ходатайством, подписей членов инициативной группы, не свидетельствует о подписании ими вышеуказанного ходатайства», – посчитали в ГИКе. Остальные документы также не прошиты, заметили в комиссии.

Помимо этого, специалисты избиркома не досчитались подписей: «В протоколе перечислены лица, присутствующие на собрании инициативной группы по проведению референдума 20 февраля 2017 года, в количестве 20 человек, при этом в протоколе указано, что по первому и по второму вопросу в голосовании принимало участие 22 человека». Судя по всему, в протоколе забыли упомянуть депутата Михаила Амосова и члена правления Российского творческого союза работников культуры Юрия Подражанского.

Также в ГИКе посчитали, что 19 человек не достаточно для голосования за формулировки вопроса для референдума.

«Законодательно установлено, что для выдвижения указанной инициативы необходимо не менее 20 человек», – говорится в проекте решения.

В конце февраля инициативная группа, включающая оппозиционных депутатов, подала в Горизбирком Санкт-Петербурга документы с предложением провести референдум, горожан хотели спросить: согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.

Как сообщил «Фонтанке» депутат городского парламента Борис Вишневский, в документы действительно закрались недочеты, их в ближайшее время исправят. «Что же касается числа голосовавших, то закон устанавливает требование только численности инициативной группы, а не количества проголосовавших», – добавил он.

Как писала "Фонтанка", 13 марта комитет имущественных отношений Петербурга в суде признал отсутствие правовых оснований для передачи Исаакиевского собора церкви, а губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко привлечен к делу в качестве заинтересованного лица и вызван в суд.

Справка:

Инициативная группа по проведению референдума была создана 20 февраля. В нее вошли 22 человека, среди которых есть представители общественных организаций и депутаты петербургского парламента - Максим Резник, Сергей Трохманенко и Оксана Дмитриева от «Партии роста», Борис Вишневский и Михаил Амосов от «Яблока», а также Алексей Ковалев от «Справедливой России». Туда также включены координаторы общественно-политического движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и Наталья Грязневич, а также представители градозащитного, научного и культурного сообществ Петербурга.

Речь о передаче Исаакиевского собора зашла после того, как губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января сообщил горожанам, что собор будет передан в ведение РПЦ. Это вызвало недовольство петербуржцев, в том числе депутатов Законодательного собрания. Город фактически разделился на два лагеря - тех, кто поддерживает передачу и настаивает на том, чтобы это произошло быстрее и тех, кто хочет, чтобы собор остался музеем. Обе группы периодически проводят свои акции, выводя на улицы тысячи людей.


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