Горизбирком Петербурга подготовил проект отказа по референдуму о судьбе Исаакия

Городская избирательная комиссия (ГИК) Петербурга 14 марта откажет инициативной группе в заявке на проведение референдума о судьбе Исаакиевского собора. Об этом говорится в проекте решения ГИК, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки».

Как говорится в документе, подготовленном для завтрашнего заседания ГИК, заявители приложили к ходатайству отдельный лист со своими именами, фамилиями и подписями, но не скрепили его должным образом с самим заявлением о проведении референдума.

«Наличие на отдельном листе, не скрепленном надлежащим образом с самим ходатайством, подписей членов инициативной группы, не свидетельствует о подписании ими вышеуказанного ходатайства», – посчитали в ГИКе. Остальные документы также не прошиты, заметили в комиссии.

Помимо этого, специалисты избиркома не досчитались подписей: «В протоколе перечислены лица, присутствующие на собрании инициативной группы по проведению референдума 20 февраля 2017 года, в количестве 20 человек, при этом в протоколе указано, что по первому и по второму вопросу в голосовании принимало участие 22 человека». Судя по всему, в протоколе забыли упомянуть депутата Михаила Амосова и члена правления Российского творческого союза работников культуры Юрия Подражанского.

Также в ГИКе посчитали, что 19 человек не достаточно для голосования за формулировки вопроса для референдума.

«Законодательно установлено, что для выдвижения указанной инициативы необходимо не менее 20 человек», – говорится в проекте решения.

В конце февраля инициативная группа, включающая оппозиционных депутатов, подала в Горизбирком Санкт-Петербурга документы с предложением провести референдум, горожан хотели спросить: согласны ли они с тем, чтобы Исаакиевский и Петропавловский соборы, а также Спас на Крови остались музеями, но при этом в них была бы обеспечена возможность проведения религиозных обрядов и церемоний.

Как сообщил «Фонтанке» депутат городского парламента Борис Вишневский, в документы действительно закрались недочеты, их в ближайшее время исправят. «Что же касается числа голосовавших, то закон устанавливает требование только численности инициативной группы, а не количества проголосовавших», – добавил он.

Как писала "Фонтанка", 13 марта комитет имущественных отношений Петербурга в суде признал отсутствие правовых оснований для передачи Исаакиевского собора церкви, а губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко привлечен к делу в качестве заинтересованного лица и вызван в суд.