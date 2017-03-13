Турецкие пограничники задержали яхту с 83 мигрантами и украинским экипажем
Турецкая береговая охрана задержала яхту, шедшую под флагом США, на которой находились 83 мигранта и украинский экипаж. Об этом сообщает газета Hurriyet.
Среди мигрантов 82 человека были беженцами из Сирии и один — гражданин Афганистана. В числе мигрантов находились 22 ребенка и 11 женщин.
Также задержаны трое украинцев и еще пятеро человек, которые, как предполагается, организовывали их нелегальную переправу в Европу.
Источник: Газета.ру