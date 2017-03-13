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13.03.2017 22:02

Нового генерального директора РУСАДА ищут через Интернет

Вакансия на должность генерального директора российского антидопингового агентства размещена в сервисе по поиску работы и сотрудников HeadHunter. Зарплата потенциального директора – 140 тысяч рублей в месяц.

Вакансия появилась на сайте ещё 10 марта. Согласно описанию, главная задача потенциального сотрудника – обеспечивать независимость и объективность РУСАДА. Для этого кандидат должен иметь высшее образование, ученое звание или степень, не менее 10 лет стажа, в том числе на руководящих должностях в государственных структурах. Там также прописано, что генеральный директор не должен быть замешан в неэтичном поведении. При этом кандидат не обязательно должен иметь российское гражданство и опыт работы, связанный с допингом. Предлагаемая зарплата – 140 тысяч рублей в месяц.

Все документы заинтересованные кандидаты должны предоставить на конкурс до 31 марта.

Предыдущее руководство было отстранено в декабре 2015 года после доклада независимой комиссии WADA. По мнению агенства, агентство не соответствовало кодексу Всемирного антидопингового агентства.

Ренее13 марта Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило недовольство назначением Елены Исинбаевой на пост председателя наблюдательного совета РУСАДА.


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